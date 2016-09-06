У шуліки Люсі діагностували ожиріння після місячного перебування у доброї бабусі

Як повідомляє Meduza з посиланням на Центр реабілітації хижих птахів, шуліка Люся жив місяць «у жалісливої бабусі в сараї».

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Прес-секретар Центру Аліса Богомолова розповіла, що бабуся «дуже любить все живе» і доглядала за шулікою Люсею, як за кішкою. Вона годувала птицю магазинним м'ясом, і тепер у Люсі не прощупується кіль - це явна ознака надмірної ваги. Її посадили на мишачо-рибну дієту і видають зменшені порції.

Шуліка дорослий, але не літає. Пов'язано це не з надмірною вагою. «Не літає вона не тому, що не може, а тому що не бачить в цьому сенсу», - пояснила Богомолова. Рентген показав перелом правого крила зі зміщенням і дріб у нозі, а також сильне ожиріння.

Птах може літати на кілька метрів. Якщо він зможе відновитися до середини вересня, його випустять на волю. Якщо ні - залишать під наглядом на усю зиму.