Жителі Стокгольма оголосили війну борсуку, який убив улюблену всіма кішку
16:29, 21 вересня 2016Курйози
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Жителі одного з районів столиці Швеції ополчилися на борсука, який убив улюблену всіма кішку.
Кішку Ніссе називали "веганом" / Фотоілюстрація / lisimnik.ru
Про це пише The Local.
Кішка на ім'я Ніссе жила у хіпстерському районі 14 років, яку місцеві жителі доглядали і жартома називали веганом.
За словами очевидців, борсук перегриз Ніссе горло.
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Місцева влада відмовилися розслідувати подію, заявивши, що щорічно в Стокгольмі відбувається близько 20 інцидентів з борсуками.
Острів Седермальм, де стався інцидент, називають хіпстерським. Там проживають студенти, дизайнери, діджеї і вуличні музиканти.
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