Жителі Стокгольма оголосили війну борсуку, який убив улюблену всіма кішку

Про це пише The Local.

Кішка на ім'я Ніссе жила у хіпстерському районі 14 років, яку місцеві жителі доглядали і жартома називали веганом.

За словами очевидців, борсук перегриз Ніссе горло.

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Місцева влада відмовилися розслідувати подію, заявивши, що щорічно в Стокгольмі відбувається близько 20 інцидентів з борсуками.

Острів Седермальм, де стався інцидент, називають хіпстерським. Там проживають студенти, дизайнери, діджеї і вуличні музиканти.