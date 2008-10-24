Сицилієць зірвав рекордний джекпот в 100 мільйонів євро

Житель сицилійського міста Катанія виграв 100 мільйонів євро в розіграші рекордного джекпота в лотерею.

Це один з найбільших виграшів у світовій історії лото і найбільший в Італії, повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на місцеве телебачення.

Ім`я щасливця поки що не відоме і, можливо, взагалі, не буде розголошено. Шанси вгадати шість цифр у правильному порядку з 90 номерів дорівнювали 600 000 000:1.

Призовий фонд італійського Superenalotto зростав від розіграшу до розіграшу і наближався до абсолютного світового рекорду, відзначає NEWSru. У країні почалася справжня "ігрова лихоманка", у зв`язку з чим організація із захисту прав споживачів "Кодаконс" навіть зажадала зняти "великий куш" з розіграшу.