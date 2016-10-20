У Британії злодій майже виніс з магазину під одягом двометрові жалюзі (фото)

У Британському місті Норсхемптон крадій-невдаха потрапив на камери спостереження меблевого магазину при спробі вкрасти жалюзі. Про це пише "Медуза".

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16 жовтня близько другої дня чоловік прийшов у магазин меблів Dunelm. Через якийсь час він вийшов. Під його одягом були заховані двометрові жалюзі — карниз проходив через штани і куртку і впирався в капюшон. Співробітники магазину спробували затримати викрадача — вони переслідували його стежкою вздовж каналу. Але чоловік кинув жалюзі і зник. Товар в результаті був пошкоджений.

Скріншоти з відеозапису камер спостереження опублікувала місцева поліція.

"Співробітники поліції хотіли б поговорити з людиною, який зображений на відео, або з ким-небудь, хто має інформацію про нього", — заявили в поліції графства Нортгемптоншир.