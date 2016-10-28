У китайському зооцентрі панда вразила кумедною реакцією на перший сніг (відео)

В Китаї працівники одного із зооцентру за фільмували на відео реакцію панди Ю-Ю на перший сніг.

Вихованець звіринця вразив персонал веселою грою на сніговій галявині. Чорно-білий Ю-Ю раніше ніколи не бачив снігу, тож спочатку побоювався незвичної білої речовини. Але згодом почав гратися на снігу, згрібати його лапами та кумедно перевертатися.

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До цього звіринця 9-річний Ю-Ю переїхав улітку, аби створити сім'ю з іншою пандою і, можливо, народити маленьких панденят.