Добкін-молодший продовжує "відтягуватися" на роботі: добірка відео з загадковою поведінкою нардепа
Сьогодні народний депутат від "Опоблоку" Дмитро Добкін знову оскандалився - під час роботи Ради замовив "елітний" двотижневий тур за 135 тисяч євро.
Відео, яке підтверджує цей факт, було опубліковане на каналі ТВ Голос Народу в YouTube.
Журналістам вдалося зняти, як Добкін прочитав під час засідання Ради смс-повідомлення від співробітниці фірми.
Але що ще більш цікаво, прочитавши повідомлення, Добкін-молодший зайшов за колону в сесійній залі з пляшкою води, де пробув якийсь час. Після цього депутат почав поводитися підозріло нервово і здійснювати неконтрольовані рухи.
Неадекватну поведінку нардепа в Раді на камери фіксують не вперше. УНІАН підготував добірку відео з витівками цього законодавця для 40-мільйонної країни.
Нагадаємо, 2005 року його старший брат Михайло Добкін "прославився" через відео про зйомки передвиборного ролика як кандидата на міського голову Харкова.