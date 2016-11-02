Добкін-молодший продовжує "відтягуватися" на роботі: добірка відео з загадковою поведінкою нардепа

15:56, 02 листопада 2016
Курйози
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Сьогодні народний депутат від "Опоблоку" Дмитро Добкін знову оскандалився - під час роботи Ради замовив "елітний" двотижневий тур за 135 тисяч євро.

Відео, яке підтверджує цей факт, було опубліковане на каналі ТВ Голос Народу в YouTube.

Журналістам вдалося зняти, як Добкін прочитав під час засідання Ради смс-повідомлення від співробітниці фірми.

Але що ще більш цікаво, прочитавши повідомлення, Добкін-молодший зайшов за колону в сесійній залі з пляшкою води, де пробув якийсь час. Після цього депутат почав поводитися підозріло нервово і здійснювати неконтрольовані рухи.

Неадекватну поведінку нардепа в Раді на камери фіксують не вперше. УНІАН підготував добірку відео з витівками цього законодавця для 40-мільйонної країни.

Нагадаємо, 2005 року його старший брат Михайло Добкін "прославився" через відео про зйомки передвиборного ролика як кандидата на міського голову Харкова.

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