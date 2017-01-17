У російській глибинці виставили на продаж цукор із зображенням Трампа (фото)

Про це повідомляє "Газета.Ru".

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Гендиректор тульської фабрики ще в листопаді розповідав місцевим порталу про радості після перемоги Трампа.

Також повідомлялося, що в компанії мають намір передати йому кілька пачок з надією, що відносини між Росією та Сполученими Штатами «стануть солодшими».