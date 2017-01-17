У російській глибинці виставили на продаж цукор із зображенням Трампа (фото)
10:58, 17 січня 2017Курйози
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У Росії з'явився цукор-рафінад з зображенням обраного президента США Дональда Трампа, на упаковці цукру з Тули майбутній 45-й президент стоїть на тлі американського прапора.
«Тульський цукор» присвятили Трампу / qha.com.ua/
Про це повідомляє "Газета.Ru".
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Гендиректор тульської фабрики ще в листопаді розповідав місцевим порталу про радості після перемоги Трампа.
Також повідомлялося, що в компанії мають намір передати йому кілька пачок з надією, що відносини між Росією та Сполученими Штатами «стануть солодшими».
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