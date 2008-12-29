Єхануров для новорічного столу наліпить 125 пельменів

На святковий новорічний стіл міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ планує наліпити більше сотні пельменів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЄХАНУРОВ сказав сьогодні під час прес-конференції у Києві.

Відповідаючи на запитання журналістів про плани щодо святкування Нового року, Ю.ЄХАНУРОВ сказав, що зустріне Новий рік у сімейному колі, і на новорічному святковому столі обов’язково за традицією будуть пельмені.

При цьому міністр оборони повідомив, що у його сім’ї цього року відбувся «демографічний вибух», зокрема, у нього місяць тому народився онук.

«Минулого року на сімейному змаганні я наліпив 122 пельмені за годину, цього року планую зробити 125», - пожартував міністр оборони.

Разом з тим він наголосив, що Збройні сили на новорічні та різдвяні свята «не будуть відпочивати, як в усій Україні», адже військові нестимуть бойове чергування і будуть готовими до захисту Батьківщини.