"На відміну від Керченського, Шулявський міст обвалився, бо він є": як соцмережі відреагували на інцидент у Києві

07:53, 28 лютого 2017
Курйози
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Соцмережі бурхливо відреагували на обвал Шулявського мосту в Києві, який стався увечері 27 лютого.

Одні користувачі гніваються через інцидент, в інших вистачає ще сил жартувати. 

 

 

Як повідомляв УНІАН раніше, увечері 27 лютого в Києві обвалилася частина Шулявського мостового шляхопроводу. Через це перекрито рух по вулиці Гетьмана від Індустріального мосту до Шулявки.

У зв’язку з обвалом Шулявського мосту вносяться зміни в роботу тролейбусів маршрутів №№ 7, 22, 27, 30, 42.

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Новина в сюжеті: Обвал Шулявського мосту в Києві
Теги: #Київ#обвал#міст