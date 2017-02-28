"На відміну від Керченського, Шулявський міст обвалився, бо він є": як соцмережі відреагували на інцидент у Києві
07:53, 28 лютого 2017Курйози
9042 0
Соцмережі бурхливо відреагували на обвал Шулявського мосту в Києві, який стався увечері 27 лютого.
Одні користувачі гніваються через інцидент, в інших вистачає ще сил жартувати.
В отличие от Керченского Шулявский мост обрушился потому что он есть. Это для тех ватников которые сейчас захотят пошутить.— Vlad (@Ukraine_Twi) February 27, 2017
Шулявский мост обвалился под тяжестью реформ.— Дядя Саша (@ddya_sasha) February 27, 2017
Як повідомляв УНІАН раніше, увечері 27 лютого в Києві обвалилася частина Шулявського мостового шляхопроводу. Через це перекрито рух по вулиці Гетьмана від Індустріального мосту до Шулявки.
У зв’язку з обвалом Шулявського мосту вносяться зміни в роботу тролейбусів маршрутів №№ 7, 22, 27, 30, 42.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Обвал Шулявського мосту в Києві