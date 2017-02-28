"На відміну від Керченського, Шулявський міст обвалився, бо він є": як соцмережі відреагували на інцидент у Києві

Одні користувачі гніваються через інцидент, в інших вистачає ще сил жартувати.

В отличие от Керченского Шулявский мост обрушился потому что он есть. Это для тех ватников которые сейчас захотят пошутить. — Vlad (@Ukraine_Twi) February 27, 2017

Шулявский мост обвалился под тяжестью реформ. — Дядя Саша (@ddya_sasha) February 27, 2017

Як повідомляв УНІАН раніше, увечері 27 лютого в Києві обвалилася частина Шулявського мостового шляхопроводу. Через це перекрито рух по вулиці Гетьмана від Індустріального мосту до Шулявки.

У зв’язку з обвалом Шулявського мосту вносяться зміни в роботу тролейбусів маршрутів №№ 7, 22, 27, 30, 42.