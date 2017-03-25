Трамп під час телефонної розмови переплутав Туска з Юнкером
Юнкер попередив Трампа про ризик війни на Балканах.
Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови переплутав двох високопоставлених чиновників Європейського Союзу - главу Європейської комісії Жан-Клода Юнкера і голову Європейської ради Дональда Туска.
Про це повідомляє The Guardian.
"Трамп говорив з паном Туском і переплутав нас", - сказав Юнкер.
"Що стосується міжнародної політики. Вся справа в деталях", - додав він.
Однак сам Трамп в інтерв'ю виданням The Times і Bild цього тижня заявив, що він говорив з "головою Європейського Союзу" та на уточнююче питання журналіста підтвердив, що він говорив з Юнкером.
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В інтерв'ю Financial Times Юнкер висловив своє занепокоєння з приводу підтримки Трампом виходу Великобританії з ЄС. На думку голови ЄК, американський президент не знайома в достатній мірі з історією Європи.
Крім того, Юнкер розповів, що під час свого останнього візиту в Брюссель він повідомляв віце-президенту США Майку Пенсу, які наслідки може спричинити розпад ЄС.
"Не треба запрошувати інші країни до виходу, тому що якщо Євросоюз розпадеться, в західній частині Балкан почнеться нова війна", — сказав Юнкер, звертаючись до Пенса.
Раніше повідомлялося, що республіканці в палаті представників Конгресу США зняли з голосування законопроект реформи охорони здоров'я Трампа, який скасовував запроваджену систему Obamacare.