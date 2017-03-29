"Загроза духовним скрєпам": Патріарх Кирило "перемолов у м'ясорубці" всю інтелігенцію за революцію 2017 року

Патріарх Кирило заявив, що інтелігенція в першу чергу несла відповідальність за революцію 1917 року.

Про це повідомляє "Радіо свобода".

За його словами, "м'ясорубка, яка перемолола всю інтелігенцію, є наслідком злочинів, які інтелігенція зробила проти віри, проти Бога, проти свого народу, проти своєї країни".

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Також патріарх розповів, що шкодує, що зараз триває "війна історичних аргументів". За його словами, різні трактування не повинні стати причиною нових громадянських конфліктів.

У лютому 2017 року патріарх Кирило назвав революцію 1917 року "великим злочином".