Вражаюча еволюція Кріштіану Роналду: у соцмережах висміяли невдалий бюст футболіста в аеропорту Мадейри

На малій Батьківщині відомого футболіста Кріштіану Роналду – острові Мадейра, де напередодні назвали на його честь аеропорт, встановили неоднозначний бюст спортсмена.

Скульптура має мало схожого із футболістом. Користувачі соцмереж одразу ж відреагували на такий промах та вибухнули жартами з цього приводу.

The new Ronaldo statue looks exactly like him pic.twitter.com/3DqNhBj1Ay