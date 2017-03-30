Вражаюча еволюція Кріштіану Роналду: у соцмережах висміяли невдалий бюст футболіста в аеропорту Мадейри

На малій Батьківщині відомого футболіста Кріштіану Роналду – острові Мадейра, де напередодні назвали на його честь аеропорт, встановили неоднозначний бюст спортсмена.

Скульптура має мало схожого із футболістом. Користувачі соцмереж одразу ж відреагували на такий промах та вибухнули жартами з цього приводу.

The new Ronaldo statue looks exactly like him pic.twitter.com/3DqNhBj1Ay — Footy Jokes (@Footy_Jokes) March 29, 2017

«Нова статуя виглядає точнісінько як він сам»

«Намалюйте себе перед катастрофою»

Es impresionante ver la evolución de Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/5AiGA1PmRb — Dani Bordas (@DaniBordas) March 29, 2017

«Вражаюча еволюція Кріштіану Роналду»

For a very handsome man, Ronaldo has had some appalling luck with statue-makers pic.twitter.com/M74YEDng4c — Tom Williams (@tomwfootball) March 29, 2017

«Роналду має жахливі статуї, як для дуже гарного чоловіка»

Нагадаємо, португальська влада вирішила присвоїти аеропорту неподалік від міста Фуншал на острові Мадейра ім'я знаменитого уродженця – нападника "Реала" і збірної країни Кріштіану Роналду.

У місті вже є бронзова статуя Роналду, а також музей та готель, що працюють під брендом CR7, який є відомим прізвиськом футболіста. Деякі критики ідеї перейменування аеропорту вважають, що музею з готелем достатньо.