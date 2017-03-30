Вражаюча еволюція Кріштіану Роналду: у соцмережах висміяли невдалий бюст футболіста в аеропорту Мадейри
У соцмережах користувачі нагадали, що це не перша невдала статуя відомого футболіста.
На малій Батьківщині відомого футболіста Кріштіану Роналду – острові Мадейра, де напередодні назвали на його честь аеропорт, встановили неоднозначний бюст спортсмена.
Скульптура має мало схожого із футболістом. Користувачі соцмереж одразу ж відреагували на такий промах та вибухнули жартами з цього приводу.
The new Ronaldo statue looks exactly like him pic.twitter.com/3DqNhBj1Ay— Footy Jokes (@Footy_Jokes) March 29, 2017
«Нова статуя виглядає точнісінько як він сам»
March 29, 2017
«Намалюйте себе перед катастрофою»
Es impresionante ver la evolución de Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/5AiGA1PmRb— Dani Bordas (@DaniBordas) March 29, 2017
«Вражаюча еволюція Кріштіану Роналду»
For a very handsome man, Ronaldo has had some appalling luck with statue-makers pic.twitter.com/M74YEDng4c— Tom Williams (@tomwfootball) March 29, 2017
«Роналду має жахливі статуї, як для дуже гарного чоловіка»
Cristiano Ronaldo hecho de Madeira #Cristiano#CristianoRonaldopic.twitter.com/9XiB9p7pS8— Motxo (@GatoMotxo) March 29, 2017
Sloth Airport #CristianoRonaldopic.twitter.com/wy7WQ1v7Mo— Ross Brierley (@RossBrierley) March 29, 2017
Нагадаємо, португальська влада вирішила присвоїти аеропорту неподалік від міста Фуншал на острові Мадейра ім'я знаменитого уродженця – нападника "Реала" і збірної країни Кріштіану Роналду.
У місті вже є бронзова статуя Роналду, а також музей та готель, що працюють під брендом CR7, який є відомим прізвиськом футболіста. Деякі критики ідеї перейменування аеропорту вважають, що музею з готелем достатньо.