Вражаюча еволюція Кріштіану Роналду: у соцмережах висміяли невдалий бюст футболіста в аеропорту Мадейри

09:39, 30 березня 2017
Курйози
2009

У соцмережах користувачі нагадали, що це не перша невдала статуя відомого футболіста.

У соцмережах покепкували із невдалого бюсту футболіста / twitter.com/Footy_Jokes

На малій Батьківщині відомого футболіста Кріштіану Роналду – острові Мадейра, де напередодні назвали на його честь аеропорт, встановили неоднозначний бюст спортсмена.

Скульптура має мало схожого із футболістом. Користувачі соцмереж одразу ж відреагували на такий промах та вибухнули жартами з цього приводу.

«Нова статуя виглядає точнісінько як він сам»

«Намалюйте себе перед катастрофою»

«Вражаюча еволюція Кріштіану Роналду»

«Роналду має жахливі статуї, як для дуже гарного чоловіка»

Нагадаємо, португальська влада вирішила присвоїти аеропорту неподалік від міста Фуншал на острові Мадейра ім'я знаменитого уродженця – нападника "Реала" і збірної країни Кріштіану Роналду.

У місті вже є бронзова статуя Роналду, а також музей та готель, що працюють під брендом CR7, який є відомим прізвиськом футболіста. Деякі критики ідеї перейменування аеропорту вважають, що музею з готелем достатньо.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #статуя#Реал#Роналду#мадейра