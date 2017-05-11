Трюдо привів на роботу сина: малюк вже мітить на крісло майбутнього прем'єра в третьому поколінні (фото, відео)

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вирішив розбавити робочі будні і привів на роботу свого молодшого сина Адріана.

Відповідні фото прем'єр опублікував на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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На знімках видно, як Джастін Трюдо проводить один із своїх робочих днів з трирічним Адріаном.

Малюк не тільки добре справлявся з завданнями батька, але і охоче спілкувався з журналістами, демонструючи комунікаційні навички.

Трюдо - старший син П'єра Трюдо, який був прем'єр-міністром Канади у 1968-1979 і 1980-1984 рр. і залишив досить помітний слід в історії країни.