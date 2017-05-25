"Стільці, підлога, стіни. Кінець. Вимітайтесь": мережу підірвало фото похмурого Папи Римського на прийомі подружжя Трампа

Під час зустрічі Дональда Трампа і Папи Римського Франциска у Ватикані в середу, 24 травня, було зроблено спільне фото, на якому понтифік має нещасний вигляд, стоячи поруч з американським президентом.

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Фото одразу почали обговорювати в Твіттері, адже "фотографія коштує тисячі слів" і стане вірусною через сумний вираз обличчя понтифіка, пише Huffington Post.

Між Трампом і Папою ще існують розбіжності з таких питань, як імміграція та зміна клімату, але було б несправедливо сказати, що Франциск виглядав абсолютно нещасним в ході візиту президента США, говориться в публікації.

Наприклад, інформаційне агентство Reuters помітило, як він "злегка посміхнувся", зустрівши Трампа, але одночасно відзначило, що понтифік "був не таким товариським, як під час зустрічей з іншими главами держав".

Деякі з користувачів Твіттера створили колаж з фотографіями зустрічей Барака Обами з Папою і Дональда Трампа з понтифіком, щоб продемонструвати вражаючий емоційний контраст.

Один з користувачів припустив, що Папа Римський Франциск виглядав на зустрічі так, ніби-то "Бог випробовував його".

Заслуговує на увагу і підпис фото одного з користувачів: "Трамп в ролі Адама, Іванка, Меланія і Папа - інші актори". А хтось вважає це "комедією і трагедією".