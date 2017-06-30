Австралієць спіймав величезного краба голіруч (відео)

Австралієць Бо Грівз спіймав величезного мангрового краба голими руками. Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

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"Заробив два укуси, ледь не втратив пальця, майже поранив зап'ясток, але, мабуть, чим більше цим займаєшся, тим краще виходить", - написав Грівз.

Спочатку Грівз викопав у болоті глибокий отвір, взяв палицю й по пояс заліз у нору. При цьому палицею він лякав краба, а другою рукою ловив. Після недовгої боротьби він виліз з трофеєм у руках.

Як повідомляв УНІАН, мисливцю зі США вдалося зловити в ставку гігантську жабу. Він стверджує, що її вага - 13 фунтів (5,9 кг - УНІАН.).