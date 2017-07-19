Порошенко в Грузії виступив на тлі банера з помилкою в назві України

10:34, 19 липня 2017
Курйози
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Напис виглядав таким чином: "Грузія - Укараїна. Бізнес форум".

Порошенко виступив на бізнес-форумі в Грузії . Facebook Олег-Сандро Панфілов.

Президент України Петро Порошенко під час свого офіційного візиту до Грузії виступав на бізнес-форумі в Тбілісі на тлі банера з помилкою в назві України. На плакаті назва "Україна" написали як "Укараїна". Фото опублікував на сторінці в Facebook журналіст Олег-Сандро Панфілов.

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Напис виглядав таким чином: "Грузія - Укараїна. Бізнес форум". При цьому на офіційному сайті президента розміщено фото, зняті з такого ракурсу, що цей напис не видно.

Порошенко виступив на бізнес-форумі в Грузії / Адміністрація президента.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко домовився з президентом Грузії про поглиблення ЗВТ. Президенти домовилися про активізацію економічного партнерства, усунення всіх бар'єрів, координації тарифів, у тому числі на залізничні поромні перевезення, поглиблення зони вільної торгівлі.

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Теги: #Порошенко у Грузії