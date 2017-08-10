Зустріч, яка шокує: туристи у парку зіткнулися з гірським левом (відео)

У національному парку Секвойя" в американському штаті Каліфорнія двоє туристів зустріли гірського лева. Відеозапис з твариною опублікували в Twitter ABC News.

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Цю зустріч вони зняли на відео, й за добу ролик набрав 4,4 тисячі лайків. Після того, як туристи побачили хижака, вони вирішили піти й не провокувати звіра.

УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!

Hikers filming in Sequoia National Park suddenly spot a mountain lion and decide to slowly back away. https://t.co/PcpCN74HfVpic.twitter.com/QQrWwawnRC — ABC News (@ABC) August 9, 2017

Як повідомляв УНІАН, на Трафальгарській площі Лондона жінка впала з лева.