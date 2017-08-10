Зустріч, яка шокує: туристи у парку зіткнулися з гірським левом (відео)

19:53, 10 серпня 2017
Курйози
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Зустріч з твариною туристи зняли на відео, яке свідчить про те, що вони злякалися не на жарт.

Туристи несподівано зустріли гірського лева / Скріншот

У національному парку Секвойя" в американському штаті Каліфорнія двоє туристів зустріли гірського лева. Відеозапис з твариною опублікували в Twitter ABC News.

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Цю зустріч вони зняли на відео, й за добу ролик набрав 4,4 тисячі лайків. Після того, як туристи побачили хижака, вони вирішили піти й не провокувати звіра.

УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!

Як повідомляв УНІАН, на Трафальгарській площі Лондона жінка впала з лева.

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Теги: #гірський лев у парку#туристи у парку