У Швейцарії знайшли 142-річний сир, який можна їсти

У швейцарському селі виявили головку сиру, якій вже 142 роки – власники стверджують, що продукт цілком придатний для споживання, повідомляє ЄвроПравда з посиланням на Swiss Info.

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"Цей сир пережив усе: пил, міль, спеку", - говорить один з власників сиру Жан-Жак Зюффере з села Грименц у кантоні Вале.

Зюффере відповідає за поголів'я домашньої худоби в Вале. Разом з тим він колекціонує рідкісні сири. Сьогодні у спеціальному погребі колекціонера зберігаються зразки 72 сортів. Один з них був виготовлений в 1944 році.

Кілька років тому експерти з "Швейцарського центру міжнародних агрономічних досліджень" провели аналіз сиру 1875 року і підтвердили, що хвороботворних бактерій і елементів у ньому немає.

Знайдений у Грименці сир не найстаріший у світі. На цей титул претендує сир з Китаю, виготовлений 3800 років тому.

Крім того, минулого року у Швеції у трюмі затонулого судна був знайдений 340-річний сир, який претендує на статус найстарішого сиру, придатного до споживання.