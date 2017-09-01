У США чоловік намагався уникнути арешту і стрибнув в океан, де його підстерігала акула (відео)

У американському штаті Північна Кароліна 20-річний чоловік намагався уникнути арешту і стрибнув в океан. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Читайте такожЛегендарний Фелпс проведе заплив наввипередки з білою акулою

Коли підозрюваний відплив від берега більш ніж на кілометр – поліцейські підняли у повітря дрон. І помітили, що його переслідують не лише вони. На відстані менше 8-ми метрів від чоловіка була акула.

В результаті операція із переслідування перетворилася на рятувальну. Зрештою чоловіка виловили із води та доправили до відділку поліції.