У шотландській поліції виявилося десять «джедаїв»
Релігія чи культ?
Десять співробітників шотландської поліції при заповненні анкет вказали як сповідану релігію "джедаїзм" - на честь лицарів-джедаїв з відомої кіноепопеї "Зоряні війни", повідомляє Бі-бі-сі.
Курйозна інформація з’ясувалася в результаті офіційного запиту при проведенні аналізу роботи поліції округу Стратклайд у Шотландії.
З`ясувалося, що вісім офіцерів поліції і двоє цивільних співробітників в анкетах вказали "джедаїзм" як сповідану релігію. Поліція округу Стратклайд поки залишається єдиною в Сполученому Королівстві поліцейською службою, де працюють "джедаї".
Культ лицарів-джедаїв з популярного фільму Джорджа Лукаса "Зоряні війни" у Великій Британії сильний настільки, що минулого року брати Барні і Деніел Джонси заснували Церкву джедаїв Сполученого Королівства, послідовники якої виконують різні джедайські ритуали, згідно зі сценарієм "Зоряних воєн".
Під час національного перепису населення 2001 року близько 390 тисяч жителів Англії і Вельсу назвали "джедаїзм" своєю релігією, серед шотландців таких було 14 тисяч.
Тим часом, Бюро національної статистики Сполученого Королівства не визнає "джедаїзм" окремою релігією, включаючи його послідовників до числа атеїстів.