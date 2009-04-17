У шотландській поліції виявилося десять «джедаїв»

Десять співробітників шотландської поліції при заповненні анкет вказали як сповідану релігію "джедаїзм" - на честь лицарів-джедаїв з відомої кіноепопеї "Зоряні війни", повідомляє Бі-бі-сі.

Курйозна інформація з’ясувалася в результаті офіційного запиту при проведенні аналізу роботи поліції округу Стратклайд у Шотландії.

З`ясувалося, що вісім офіцерів поліції і двоє цивільних співробітників в анкетах вказали "джедаїзм" як сповідану релігію. Поліція округу Стратклайд поки залишається єдиною в Сполученому Королівстві поліцейською службою, де працюють "джедаї".

Культ лицарів-джедаїв з популярного фільму Джорджа Лукаса "Зоряні війни" у Великій Британії сильний настільки, що минулого року брати Барні і Деніел Джонси заснували Церкву джедаїв Сполученого Королівства, послідовники якої виконують різні джедайські ритуали, згідно зі сценарієм "Зоряних воєн".

Під час національного перепису населення 2001 року близько 390 тисяч жителів Англії і Вельсу назвали "джедаїзм" своєю релігією, серед шотландців таких було 14 тисяч.

Тим часом, Бюро національної статистики Сполученого Королівства не визнає "джедаїзм" окремою релігією, включаючи його послідовників до числа атеїстів.

РІА “Новости”