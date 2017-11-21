У Новій Зеландії проведуть розслідування через занадто складний іспит із математики

Міністр освіти Нової Зеландії наказав почати розслідування через підсумковий шкільний екзамен із математики, передає газета New Zealand Herald.

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Іспит, який в країні складають в 16 років, відбувся 20 листопада. Як зазначається, багато завдань у тесті були некоректно сформульовані або призначалися для більш старших учнів. Видання пише, що він «доводив до сліз навіть відмінників».

Як повідомляв УНІАН, Пентагон помилково ретвітнув заклик до відставки Трампа.