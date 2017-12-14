Путін оконфузився на прес-конференції (фото, відео)

14 грудня під час прес-конференції з президентом Росії Володимиром Путіним стався кумедний казус.

Це сталося під час запитання від журналіста LifeNews про те, чи не нудно російському лідерові балотуватися на вибори президента без конкурентів, передає "Страна".

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На запитання журналіста "Чому за майже 20 років вашого правління не з'явився нормальний впливовий кандидат від опозиції, взагалі немає політика номер два. Наскільки вам цікаво брати участь у виборах без сильного конкурента" Путін відповів: "Щоб загострити ще ваше питання я бачив, там дівчина плакат піднімала з написом "Путін бай-бай", давайте загостримо увагу на цьому".

Однак, як з'ясувалося, на плакаті було написано "Путін бабай", що по-татарськи означає "дідусь".

"А, бабай, Господи Боже", - розсміявся російський президент.

"Путін бабай. Це по-татарськи дідусь Путін. Так вас називають діти", - зазначила журналіст з Татарстану.