"Легітимний повернувся!": у Харкові зупинили водія з "правами" Януковича (фото)

У Харкові патрульні зупинили BMW, водій якого пред'явив права на ім'я втікача-екс-президента України Віктора Януковича. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила співробітниця поліції Ляна Теремкова.

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"Він повернувся! Харківські патрульні зупинили BMW, водій стверджує, що він - легітимний! Загалом весело у хлопців зміна почалася", - повідомила вона.

Раніше ЗМІ повідомляли, що ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко хоче заборонити в'їзд в республіку колишньому президенту України Віктору Януковичу, екс-прем'єру Миколі Азарову та іншим політикам.