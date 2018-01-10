"Легітимний повернувся!": у Харкові зупинили водія з "правами" Януковича (фото)
16:34, 10 січня 2018Курйози
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Співробітниця патрульної поліції показала пред'явлені водієм "права" на ім'я "легітимного".
У Харкові патрульні зупинили "Януковича" / фото facebook.com/Ляна Теремкова
У Харкові патрульні зупинили BMW, водій якого пред'явив права на ім'я втікача-екс-президента України Віктора Януковича. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила співробітниця поліції Ляна Теремкова.
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"Він повернувся! Харківські патрульні зупинили BMW, водій стверджує, що він - легітимний! Загалом весело у хлопців зміна почалася", - повідомила вона.
Раніше ЗМІ повідомляли, що ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко хоче заборонити в'їзд в республіку колишньому президенту України Віктору Януковичу, екс-прем'єру Миколі Азарову та іншим політикам.
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