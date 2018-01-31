У Фінляндії сова заважала роботі поліції, всівшись перед камерою спостереження (відео)

14:30, 31 січня 2018
Курйози
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В Финляндии сова мешала работе полиции, усевшись перед камерой наблюдения /

Камера розташована перед тунелем у центрі фінського міста Тампере. Сова всілась і закрила собою значну частину камери, тож зафіксувати, чи порушують водії правила, прилад не міг.

Птаха кілька хвилин покрутилася перед камерою і полетіла. А фінські поліцейські виклали кумедне відео у соцмережу.

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Теги: #фінляндії сова камеру#сова сіла камеру