У Фінляндії сова заважала роботі поліції, всівшись перед камерою спостереження (відео)

Фінська сова всілася перед камерою відеоспостереження, заважаючи поліції відстежувати автомобілістів-порушників.

Камера розташована перед тунелем у центрі фінського міста Тампере. Сова всілась і закрила собою значну частину камери, тож зафіксувати, чи порушують водії правила, прилад не міг.

Птаха кілька хвилин покрутилася перед камерою і полетіла. А фінські поліцейські виклали кумедне відео у соцмережу.