П'ятеро росіян два роки рили підкоп для крадіжки нафти і попалися за три метри до мети

Чоловіки викопали більше 125 метрів підземного тунелю, працюючи вручну за допомогою лопат.

У російському місті Ангарськ п'ятеро місцевих жителів два роки копали лопатами підкоп до нафтопроводу, але були затримані, коли практично досягли мети. За словами слідчих, спільники вирили більше 125 метрів підземного лазу, причому вони працювали вручну за допомогою лопат.

Про це повідомило управління МВС РФ по Іркутській області.

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Невдалих ділків затримали, коли до мети залишалося три метри. Під час обшуку поліцейські знайшли металеві труби, шланги, насоси та інше устаткування для відкачування нафти.

Проти чоловіків порушено кримінальну справу. Організатора вже помістили під домашній арешт.

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