У Новосибірську промоутер-"сніговик" підпалив конкурента (відео)

Чоловіки в костюмах нібито не поділили місце для роздачі листівок. Відео розсмішило користувачів мережі.

У соціальних мережах значну популярність набирає відеоролик, на якому пара промоутерів не поділили місце для реклами і побилися, а в ході бійки один підпалив костюм іншого. Інцидент стався в Новосибірську, а відповідний відеоролик з'явився на сторінці відеохостингу YouTube.

Судячи з відео, чоловіки в костюмах нібито не поділили місце для роздачі листівок і вирішили з'ясувати стосунки за допомогою бійки.

Спочатку "сніговика" противник збив з ніг і відвернувся оглянути свій костюм, проте в той момент збитий промоутер підпалив спину противника і ще раз штовхнув. Палаючого попередили про небезпеку і він стрибнув на підлогу, щоб його загасила охорона, яка саме з'явилася на вулиці.

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Нагадаємо, раніше в Челябінську люди в костюмах героїв мультфільмів Disney побили водія.