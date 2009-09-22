Медведєв подарує Берну двох ведмежат

Дружина президента РФ Світлана Медведєва у вівторок візьме участь у церемонії передачі в дар Берну двох ведмежат з нагоди першого державного візиту президента Росії до Швейцарії.

Подарунок президента Росії на честь першого державного візиту до Швейцарії символічний, відзначає РІА “Новости”. Берн - столиця країни - був заснований у 1191 році герцогом Бертольдом П`ятим Церінгенським, який, згідно з легендою, на полюванні вбив тут ведмедя і дав закладеному ним місту-фортеці назву "Бер", що німецькою означає "ведмідь". З того часу ведмідь є гербовою твариною міста і кантону.

Одна з головних визначних пам`яток Берна - Ведмежа яма. З 1513 року в місті існує традиція утримання ведмедів у спеціальних вольєрах, так званих "ямах" для загального огляду. Зараз Ведмежа яма є частиною зоопарку і є бетонною конструкцією, в центрі якої знаходиться штучний барліг. Проте зараз у ній ніхто не живе - в квітні цього року останнього з ведмедів, який хворів на важку форму артрозу, за рішенням ветеринарів зоопарку приспали.

Тим часом, міські власті й зоопарк закінчують будівництво ведмедячого парку, площа якого складе близько 6,5 тисяч квадратних кілометрів.

Урочисте відкриття парку заплановане на 25 жовтня. На огорожі Ведмежої ями буде розміщена пам`ятна табличка з написом німецькою мовою, що "президент РФ Д.А.Медведєв і С.В.Медведева з нагоди першого державного візиту до Швейцарії, 21-22 вересня 2009 року, подарували місту Берну двох ведмедів з Росії".