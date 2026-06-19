В Росії почалася 'бусифікація': ЗМІ повідомляють про масові облави на чоловіків

Сказано, що чоловіків зупиняють на вулиці і примушують підписувати контракт, щоб іти на війну в Україну.

У Пензі й Пензенській області Росії поліцейські спільно зі співробітниками військкоматів організували масові облави на чоловіків. Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на публікації у російських виданнях.

"У Пензі поголовно всіх забирають, зупиняють машини, громадський транспорт, чоловіків пакують і відвозять підписувати контракт, облави по всьому місту", – повідомила жителька міста правозахисникам із проекту "Идите лесом".

Ще один житель Пензи розповів каналу "Мобилизация", що "ловити чоловіків" почали ще у січні, але останнім часом облави посилилися.

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Одне із видань писало, що у листопаді 2025 року силовики забрали з дому жителя Сурська Володимира Подковиркіна для підписання контракту з Міноборони РФ, а у травні 2026 року в будівлі військкомату на вулиці Складська катували Станіслава Вяльцина.

Видання Astra зазначає, що раніше місцева жителька Анастасія Фоміна опублікувала звернення до голови Слідчого комітету РФ про викрадення і відправлення на фронт свого 58-річного батька, якого забрали з дому у селі Російський Качим. За словами Фоміної, її батька й інших чоловіків, які були у військкоматі того дня, змушували підписати контракт під тиском. Вже наступного дня їх відправили до Ростовської області РФ.

"Радіо Свобода" повідомляє, що у регіональному управлінні Росгвардії вранці 18 червня заявили, що проводили міжвідомчий рейд. Там додали, що перевірили 80 водіїв і виявили дев’ятьох громадян РФ, які не стали на військовий облік - їм вручили офіційні повістки у військкомат. При цьому зазначили, що такі рейди проводитимуться "на системній основі у всіх районах області".

Втрати Росії в Україні

Як повідомляв УНІАН, у Брюсселі генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Марк Рютте заявив, що з лютого 2022 року у повномасштабній війні Російської Федерації проти України загинули та отримали поранення понад 1 мільйон людей. За його словами, щотижневі втрати обох армій вбитими та пораненими складають понад 10 тисяч солдатів.

В той же час видання "Європейська правда", посилаючись на високопосадовця НАТО, ім’я якого не називало, навело його слова про те, що Росія не відмовляється від своїх цілей у війні проти України, попри те, що її втрати у живій силі перевищують 1,4 млн військових.

Високопосадовець НАТО зазначає, що за час повномасштабного вторгнення Росія зазнала "від 1,3 до 1,45 мільйона загальних втрат, з яких приблизно пів мільйона становлять загиблі".

При цьому він додав, що це не зупиняє очільника Кремля Володимира Путіна, який залишається непохитним щодо своїх цілей у війні в Україні.

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