На Землі почалося перше в 2010 році сонячне затемнення

На Землі почалося перше в новому році сонячне затемнення. Лише частина жителів Землі зможе побачити затемнення, та й те лише на декілька хвилин. Першими, були громадяни центральноафриканської республіки. Саме над західним кордоном цієї країни почався шлях місячної тіні, що затуляє сонце. Далі побачити затемнення зможуть жителі Кенії, Уганди і Сомалі. Їм, відзначають астрономи, пощастило найбільше. Протягом семи-дев`яти хвилин дев`ять десятих небесного світила буде закрито місяцем. А ось над індійським океаном, фаза затемнення триватиме всі одинадцять хвилин. Це рекорд тривалості кільцеподібного затемнення. За оцінкою астрономів він буде побитий лише 23 грудня 3043 року. Далі місячна тінь пройде над Мальдівами, Індією та Китаєм, а потім піде із Землі.

Сонячне затемнення триватиме трохи менше п`яти годин.

Эхо Москвы