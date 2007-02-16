Фіналістка конкурсу ”Міс Віртуальна Якутія” виявилася чоловіком (фото)

Одна з десяти фіналісток конкурсу краси "Міс Віртуальна Якутія" виявилася 25-річним чоловіком.

Як повідомили РІА Новостив компанії СахаІнтернет, яка проводить конкурс вже декілька років, фотографії "учасниці" вони отримали поштою.

Проте насправді під ім`ям Анжела Адамова ховався молодий чоловік на ім`я Олег Гончаров, який вирішив пожартувати і взяти участь у конкурсі. Для цього він звернувся до стиліста, а після того замовив портфоліо у фотографа-професіонала.

В результаті голосування відвідувачів сайту "Анжела" отримала 369 голосів і увійшла до десятки фіналісток. Про себе "учасниця" написала: "Кожен крок на своєму життєвому шляху я прагну робити яскравим і таким, що запам`ятовується не тільки для себе, але і для своїх коханих. Хочте дізнатися і побачити більше? Подаруйте мені свій голос, і я вас не розчарую!". Правда, для участі в конкурсі Олег "скинув" один рік, написавши, що Анжелі 24 роки.

Незабаром починається третій етап конкурсу, коли протягом двох днів фіналістки житимуть у готелі в режимі реаліті-шоу. Гончаров брати участь в конкурсі вже не буде - оргкомітет ухвалив рішення про дискваліфікацію. Місце, що звільнилося, в десятці фіналісток займе дівчина, яка зайняла у відбірковому голосуванні 11 місце.