Китаєць встановив новий рекорд перебування голої людини в льоду

Житель Китаю встановив новий рекорд перебування голої людини в льоду, на п`ять хвилин продовживши попереднє досягнення.

Як повідомляє РІА “Новости”,за даними китайських ЗМІ, жителі північно-східної провінції Хейлунцзян ЦЗІНЬ Сунхао і ЧЕНЬ Кецай перевершили рекорд данця Вім ХОФА, що витримав у наповненій кубиками льоду скляній колбі 115 хвилин. Данський Iceman відомий своєю екстремальною терпимістю до холоду, крижаних ванн та бажання в шортах підкорити Еверест.

Новий світовий рекорд, володарем якого став ЦЗІНЬ Сунхао, був встановлений у провінції Хунань у присутності тисяч глядачів і 10 лікарів.

Вдягнений у плавальні труси сміливець протягом 120 хвилин зміг протриматися в скляній колбі з льодом на лютому морозі. Його напарник не дотяг до світового рекорду лише кілька хвилин, він припинив змагання на 119-й хвилині після старту.