На Гаваях піймали кальмаровосьминога (фото)

Співробітники гавайського центру Natural Energy Laboratory, що займається дослідженням океанської теплової енергетики, виявили тварину невідомого виду, яку назвали "кальмаровосьминогом" (octosquid), повідомляє Honolulu Star Bulletin. Його засмоктало в трубу, з якої для потреб лабораторії надходить морська вода з глибини три тисячі футів (близько 900 метрів).

На думку Річарда Янга, професора океанографії з Гавайського університету в Маноа, особина ймовірно належить до роду Mastigoteuthis роду кальмарів. У тварини, як відзначає видання, тіло кальмара, голова восьминога, а також вісім, а не десять щупальців.

У неволі "кальмаровосьминіг" прожив близько трьох днів. Після смерті його помістили в морозильну камеру, а потім передали для аналізу експертам Гавайської лабораторії підводних досліджень.

Лента.ру