На Гаваях піймали кальмаровосьминога (фото)
15:45, 06 липня 2007Курйози
1413
Тварина прожила в неволі три дні
|Фото з сайту starbulletin.com
На думку Річарда Янга, професора океанографії з Гавайського університету в Маноа, особина ймовірно належить до роду Mastigoteuthis роду кальмарів. У тварини, як відзначає видання, тіло кальмара, голова восьминога, а також вісім, а не десять щупальців.
У неволі "кальмаровосьминіг" прожив близько трьох днів. Після смерті його помістили в морозильну камеру, а потім передали для аналізу експертам Гавайської лабораторії підводних досліджень.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter