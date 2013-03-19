Будинок із «Жаху на вулиці В'язів» продали за 2 мільйони доларів

Виставлений менше двох місяців тому своєї власницею Енджі Хілл на продаж будинок, фасад якого фігурує в оригінальному фільмі Веса Крейвена «Жах на вулиці В'язів» 1984 року, продали за лістинговою ціною $ 2,1 млн. Про це пише газета The Los Angeles Times.

Побудований у 1919 році в традиційному стилі і оновлений ремонтом будинок з дерев'яною підлогою складається з класично оформленого коридору, кухні, вітальні, трьох спалень і «трьох з половиною» ванних кімнат. Загальна житлова площа будинку складає близько 250 квадратних метрів, повідомляє Газета.ру.

Разом з основним будинком новому власнику, ім'я якого не розкривається, дістався гостьовий будиночок і басейн.