Будинок із «Жаху на вулиці В'язів» продали за 2 мільйони доларів
09:27, 19 березня 2013Курйози
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Будинок, який фігурує у відомому фільмі, проданий за $ 2,1 млн.
Будинок із «Жаху на вулиці В`язів» / Фото: Realtor.com
Виставлений менше двох місяців тому своєї власницею Енджі Хілл на продаж будинок, фасад якого фігурує в оригінальному фільмі Веса Крейвена «Жах на вулиці В'язів» 1984 року, продали за лістинговою ціною $ 2,1 млн. Про це пише газета The Los Angeles Times.
Побудований у 1919 році в традиційному стилі і оновлений ремонтом будинок з дерев'яною підлогою складається з класично оформленого коридору, кухні, вітальні, трьох спалень і «трьох з половиною» ванних кімнат. Загальна житлова площа будинку складає близько 250 квадратних метрів, повідомляє Газета.ру.
Разом з основним будинком новому власнику, ім'я якого не розкривається, дістався гостьовий будиночок і басейн.
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