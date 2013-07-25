В Індії зграя мавп закидала фруктами делегацію на чолі з віце-президентом США

Витівка зграї мавп в індійській столиці призвела до інциденту, що трохи не зірвав одну з офіційних церемоній під час візиту до Нью-Делі віце-президента США Джозефа Байдена.

Як повідомляєІТАР-ТАСС, інцидент стався під час відвідання політиком меморіалу лідера індійського визвольного руху Махатма Ганді. За кілька хвилин до того, як відповідно до протоколу Байден зі своєю дружиною і з онукою Ганді мав був там позувати перед фотографами, на мангових деревах на території музею з'явилася зграя мавп.

Зірваними з гілок манго макаки почали кидатися в присутніх. Ніхто не постраждав, проте ця витівка викликала велике занепокоєння особистої охорони віце-президента США і у співробітників індійської служби безпеки.

Цей інцидент, можливо, примусить охорону іноземних офіційних осіб, які відвідують столицю Індії, передбачити спеціальні заходи для запобігання несподіваним "вилазкам" приматів, безліч яких проживає у межах Нью-Делі. Цікаві макаки вже неодноразово заважали, наприклад, церемоніям зустрічі високих гостей біля будівель міністерств оборони і закордонних справ у центрі індійської столиці. Зацікавлені виконанням оркестром державних гімнів і маршової музики, під яку простує рота почесної варти, макаки починають голосно кричати від захоплення.