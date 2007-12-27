Джорджа Буша назвали «чоловіком року»

Американці назвали президента країни Джорджа Буша "чоловіком року", а сенатора-демократа Хіларі Клінтон - "жінкою року". Про це повідомила соціологічна компанія Gallup за підсумками щорічного опитування.

Представники протилежних політичних таборів, Буш і Клінтон, ділять почесне перше місце в рейтингу Gallup шостий рік підряд, передає Бі-бі-сі.

Втім, за сім років президентства Буша, в 2007 він набрав найменшу кількість голосів. У своїх симпатіях до нього зізналися лише 10% респондентів. Другим за популярністю в США чоловіком став колишній президент країни Білл Клінтон, що набрав 8%. Слідом за ним йдуть нобелівський лауреат і колишній віце-президент Ал Гор (6%) і сенатор від Ілінойса і кандидат у президенти Барак Обама (5%).

Як відзначає Ассошиейтед прес, з 1981 року в США титул "чоловіка року" завжди отримував діючий президент.

У номінації "жінка року" 18% респондентів віддали свої голоси за Хіларі Клінтон. За нею з невеликим відривом йде телеведуча Опра Вінфрі (16%).

На третьому місці опинилася держсекретар США Кондолізза Райс (5%). Четверте місце ділять актриса Анжеліна Джолі і перша леді США Лора Буш (по 3%).

У проведеному в грудні опитуванні взяли участь 1011 респондентів. При цьому соціологи не пропонували їм варіантів відповіді, а ставили відкрите запитання, тобто люди могли назвати будь-яке ім`я.

В результаті в складеному Gallup рейтингу опинилися імена політиків, акторів, а також друзів і родичів респондентів.

Крім того, ось уже 41 раз підряд в десятці опиняється королева Великої Британії Єлизавета II.