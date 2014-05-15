В Теннессі влада заборонила спущені штани

Новий указ визнає неприпустимим носіння брюк і джинсів, пояс яких знаходиться на 7,6 сантиметра нижче клубової кістки.

Про це пише Лента.ру з посиланням на UPI.

Мер Пайквілла Філ Кейгл (Phil Cagle) повідомив, що міська рада одностайно схвалила законопроект, але він набуде чинності лише за кілька місяців. Як зазначив мер, влада «просто не хоче, щоб городяни ходили по вулицях напівголими». До того ж, вважає чиновник, мішкуваті штани небезпечні для здоров'я жителів: у них можна заплутатися при ходьбі і впасти.

Стежити за дотриманням закону буде поліція міста. Будь-яких інших покарань, за винятком штрафу, за «образливу демонстрацію зони сідниць і геніталій» не передбачається.

У Пайквилле вже діє подібний закон для учнів загальноосвітніх закладів. У 2012 році низько сидять штани заборонили носити школярам. Штрафи для малолітніх шанувальників спущених штанів не передбачені.

Філ Кейгл пояснив, що міська рада визнала несправедливим забороняти дітям носіння штанів на стегнах і дозволяти те ж саме дорослим. Тепер, за задумом чиновників, справедливість буде відновлена.

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Пайквілл не перше місто в США, яке оголосило заборону на носіння штанів з низькою посадкою. Раніше аналогічне рішення прийняли міста Лінвуд (передмістя Чикаго, штат Іллінойс), Уайлвуд (Нью-Джерсі),Флінт (штат Мічиган) і Делькабра (Луїзіана).

Варто відзначити, Теннессі славиться незвичайними указами і законопроектами. У штаті вже планували штрафувати на 200 доларів і відправляти на виправні роботи осіб, що носять занадто короткі шкарпетки, однак після довгих суперечок передумали. Натомість вирішили все-таки поставити поза законом годування груддю осіб старше 20 років. У штаті також заборонено стріляти з автомобіля в будь-яку дичину, крім китів.