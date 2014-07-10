Барак Обама відмовився від «косяка»

Президенту США Бараку Обамі запропонували викурити марихуани, повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Washington Times. Інцидент стався під час поїздки глави Білого дому в штат Колорадо - коли президент зайшов в один з барів Денвера, місцевий завсідник на ім'я Метт Ентон запропонував йому покурити косяк.

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Як повідомив сам Ентон, який виклав в Instagram фото і відео епізоду: «Я запитав його, чи не хоче він курнути травки... він розсміявся!». Запис стрімко набрав тисячі лайків, чутка про цю подію швидко розійшлася по мережі, і вже на шляху в аеропорт Денвера президента зустрічали плакатами «Безкоштовна травичка для Обами».

Колорадо - один з двох штатів США, поряд з Вашингтоном, де вживання канабісу є повністю законним. В інших штатах поліція переслідує любителів покурити марихуану. За статистикою, щорічно понад 800 тисяч людей виявляється під арештом за зберігання і вживання конопель.

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Не секрет, що в юності нинішній президент покурював канабіс, але пізніше відмовився від цієї звички. Тим не менше до сих пір Барак Обама дотримується думки, що між курінням сигарет і легкими наркотиками особливої різниці немає і що марихуана для організму не шкідливіше алкоголю.