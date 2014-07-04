Порошенко привітав Обаму з Днем незалежності США

Текст вітання розміщений на офіційному сайті президента України.

«Ми високо цінуємо рішучу підтримку Сполученими Штатами нашої держави у важкі для нас часи. Взаємодія України та США, особливо протягом останніх місяців, продемонструвала, що ми є надійними партнерами. Ваша особиста увага до України, копітка робота Вашої Адміністрації й потужна підтримка американського суспільства допомогли народу України цього року вибороти право на обрання власного курсу розвитку та відстояти свій європейський вибір», - йдеться у вітанні.

Читайте такожОбама пригрозив РФ подальшою ізоляцією: "Часи імперій вже в минулому"Порошенко висловив щиру вдячність за лідерство Сполучених Штатів у мобілізації міжнародної допомоги Україні, зазначивши: «Розраховуємо на подальшу плідну співпрацю у впровадженні реформ, які дадуть змогу Україні посісти гідне місце в сім’ї демократичних націй».

Порошенко переконаний, що спільними зусиллями сторони й надалі зміцнюватимуть відносини дружби і стратегічного партнерства між Україною і США в інтересах обох народів, на благо демократії та миру у світі.