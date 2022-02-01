Працівники аеропорту з подивом спостерігали за веселою зустріччю родичів.

Кумедний випадок стався в одному з аеропортів, коли онуки приїхали зустрічати бабусю з літака.

Двоє онуків вирішили зробити сюрприз своїй бабусі. Для цього вони переодяглися в Ті-рексів і чекали родичку біля виходу. Однак бабуся почула про жарт і не залишилася в боргу - вона підготувала власний сюрприз.

На відео, яке стало вірусним в мережі, і поширеному користувачем u/nighthawkSbnfr1267 на порталі reddit.com, видно, що бабуся виходить до онуків також в костюмі динозавтра і з валізою в руці.

Після того, як родичі зустрілися вони почали обніматися і танцювати. На все це дійство з подивом дивилися і знімали на телефон працівники аеропорту.

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Користувачі прийшли в захват від жарту. Вони висловили своє захоплення жінкою, яка зробила такий сюрприз своїм онукам, і що їм дуже повездо з бабусею.

"Найкраща бабуся, яку я коли-небудь бачив", - прокоментував один з користувачів.

"Ця бабуся-чемпіонка! Я так сміявся, що мої батьки злякалися", - додав інший користувач.

"Я можу просто уявити себе стороннім спостерігачем, побачивши це, о боже, як би я сильно сміявся", - поділився враженням від жарту користувач.

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