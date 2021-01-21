Поява сенатора від штату Вермонт і колишнього конкурента Джо Байдена Берні Сандерса на інавгурації нового президента США стала мемом.
А все через те, що Сандерс одягнувся не зовсім за погодою. У день церемонії у Вашингтоні було + 5 градусів. А Берні вирішив, що слід заховати руки в рукавиці.
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У мережі пишуть, що ніяк не можуть забути стильний образ Сандерса і що, схоже, він задасть новий модний тренд. Також розповіли в Twitter історію цього аксесуара сенатора. Виявилося, кілька років тому рукавиці зв'язала і подарувала йому шкільна вчителька в штаті Вермонт.
УНІАН зібрав найкращі меми з приводу появи Берні у рукавицях на інавгурації Байдена.
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