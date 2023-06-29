Правопорушникові було відмовлено у виїзді за кордон.

Прикордонники Чопського загону викрили на спробі незаконного перетину кордону чоловіка, який сподівався перехитрити прикордонний наряд, пред’явивши підроблені документи.

58-річний закарпатець прямував на виїзд з України через пункт пропуску "Тиса". На контроль разом із паспортом він надав три свідоцтва про народження дітей, повідомили у прес-службі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Втім, у ході їх перевірки прикордонники виявили, що два з них сфальшовані. Бланки документів, видані начебто на доньок-двійнят, містили численні ознаки підробки.

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На місце події викликали співробітників Національної поліції. Правопорушникові було відмовлено у виїзді за кордон. Натомість, йому довелося у супроводі слідчо-оперативної групи виїхати до відділку поліції для проведення первинних слідчих дій.

За скоєне чоловік відповідатиме перед законом. У його діях вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ККУ "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів".

Спроби втечі з України призовників - деталі

Мешканець Києва став подвійним "героєм" кордону - намагався незаконно потрапити на територію Угорщини, поцупив фотопастку й "проколовся". Зловмисник, втікаючи від українських прикордонників, помітив камеру-фотопастку та вкрав її. Пізніше киянина вдалося затримати, і його подальшу долю має вирішити суд.

Начальник головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов розповів, скільки повідомлень про розшук імовірних ухилянтів надійшло до поліції Київщини від Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також яку кількість порушників вже доставили до органів місцевого військового управління.