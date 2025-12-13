Американська промисловість більше не здатна їх відтворити, що оголює проблеми оборонної логістики та інженерної школи США.

У США виникла несподівана проблема в оборонній логістиці: американська промисловість більше не здатна виробляти важкі 150-тонні залізничні вагони-платформи, які використовуються для перевезення міжконтинентальних балістичних ракет Trident D5 та основних бойових танків M1 Abrams. Про це повідомляє Defense News.

Йдеться про шестивісні платформи DODX 40000, які перебувають на озброєнні армії США понад 50 років. Вони мають власну масу близько 150 тонн, здатні перевозити до 140 тонн вантажу та є єдиним типом вагонів, що дозволяє транспортувати одразу два танки Abrams або ракети Trident із бойовими частинами.

За даними видання, ці вагони були спроєктовані ще в період холодної війни з підвищеними вимогами до надійності та плавності ходу. Однак нині вони критично зношені й потребують заміни. Водночас американська промисловість втратила як виробничі компетенції для створення нових платформ цього типу, так і можливість виготовляти ключові комплектуючі.

Проблема ускладнюється тим, що для таких вагонів не потрібні складні технології — лише посилений каркас, ходова частина та гальмівна система. Попри це, оборонний сектор США виявився неготовим швидко відновити їх виробництво.

Як додає портал Defence Express, ситуацію погіршує і стан залізничної інфраструктури: значна частина колій у США перебуває в незадовільному стані, що робить використання застарілих платформ ще більш ризикованим. Водночас Рахункова палата США (GAO) зазначає, що Пентагон досі не визначив кількість підрозділів, відповідальних за військові залізничні перевезення, та не запровадив ефективних механізмів контролю якості логістики.

Аналітики вказують, що ця історія є показовою для загального стану американської інженерної школи: навіть за наявності передових "флагманських" проєктів у сфері озброєнь, проблеми з базовими, але критично важливими компонентами можуть серйозно впливати на обороноздатність.

США нарощують оборонний потенціал - про що каже бюджет

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США схвалила проєкт Закону про асигнування на національну оборону (NDAA) на 2026 фінансовий рік із загальним військовим бюджетом у 900 млрд дол., з яких 800 млн дол. передбачені для підтримки України.

"Президент Трамп і республіканці в Конгресі відновлюють силу Америки, підтримують союзників і забезпечують, щоб США залишалися наймогутнішою армією світу", — заявив перед голосуванням спікер Палати представників Майк Джонсон.

