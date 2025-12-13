Друге покоління Apple Studio Display отримає частоту оновлення 120 Гц, а чипсет А13 Bionic буде замінено на новітній А19.

Apple готує сюрприз для любителів "яблучної" продукції. За інформацією порталу BGR, виробник розробляє друге покоління монітора Studio Display – майже через чотири роки після запуску першої моделі.

Згідно з даними, знайденими у внутрішньому білді iOS 26, Studio Display 2 отримає щонайменше три суттєві оновлення.

Збільшення частоти оновлення зображення з 60 до 120 Гц завдяки підтримці ProMotion.

Звичайна РК-матриця зміниться на просунутий miniLED з підтримкою SDR і HDR, що сильно збільшить яскравість монітора.

Чипсет А13 Bionic буде замінений на новітній А19 від iPhone 17, тож формальна різниця в продуктивності буде величезною.

Дизайн оновленого Studio Display очікується без змін, таким же, як у моделі 2022 року. Можливо, у новинці також з'являться якісь функції ШІ.

Ще одним пристроєм, який Apple збирається оновити через кілька років, стане базовий iPad. Планшет перейде з чіпа А16 одразу на флагманський А19 з підтримкою Apple Intelligence і отримає фірмовий чіп бездротового зв'язку Apple N1. Реліз обох гаджетів очікується в першому кварталі 2026 року.

Раніше Apple підбила підсумки року, що минає, обравши найкращі ігри та додатки для своїх пристроїв: від iPhone і iPad до Mac з Apple Watch. До добірки увійшли 17 найменувань.

За даними The Wall Street Journal, за останні місяці десятки інженерів і дизайнерів Apple, які працювали над ключовими продуктами компанії – від аудіосистем до робототехніки – перейшли в конкуруючі компанії OpenAI і Meta.

