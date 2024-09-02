Компанія, яка володіє законними правами на дослідження, опублікувала сенсаційні зображення артефакту.

Бронзова статуя з "Титаніка", яку не бачили десятиліттями і яку бояться втратити назавжди, є одним із відкриттів, зроблених компанією з правами на порятунок місця затонулого корабля під час її першої експедиції туди за багато років. Про це пише Associated Press.

RMS Titanic Inc., компанія зі штату Джорджія, яка володіє законними правами на артефакт 112-річної давнини, завершила свою першу подорож з 2010 року та опублікувала зображення експедиції.

Видання уточнює, що подорож у віддалений куточок Північної Атлантики, де затонув "Титанік", відбулась у той час, коли берегова охорона США розслідує аварію "Титана", експериментального підводного апарату, що належить іншій компанії, у червні 2023 року. Під час аварії підводного судна "Титан" загинули всі п'ять осіб на борту.

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"Результати подорожі цього літа демонструють гірко-солодку суміш збереження та втрати", — йдеться у заяві RMS Titanic.

Основним моментом стало повторне відкриття статуї "Діана Версальська", яку востаннє бачили в 1986 році, і тепер статуя має чітке та оновлене зображення.

Водночас значна частина перил, яка оточує палубу бака корабля, впала. За словами компанії, перила стояли ще в 2022 році.

"Відкриття статуї Діани було хвилюючим моментом. Але ми засмучені втратою знакових перил Bow та інших доказів занепаду, що лише зміцнило нашу прихильність до збереження спадщини Титаніка", – сказала Томасіна Рей, директор колекцій RMS Titanic.

Загибель Титаніка - останні новини

Мільярдер Ларрі Коннор побудував субмарину, щоб довести безпечність відвідування місця аварії Титаніка. За його словами, в цьому апараті використовуються нові технології, які не були доступні ще п'ять років тому.

Раніше Коннор критикував покійного засновника OceanGate Стоктона Раша і називав його підхід до глибоководних досліджень "хижацьким".

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