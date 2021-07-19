Згідно з опитуванням, яке провела компанія, близько 70% респондентів сумують за атмосферою звичайних машин.

Ford випустив для власників електромобілів аромат преміум-класу із запахом бензину.

Про це повідомляється на сайті медіацентру Ford.

Аромат називається Mach-Eau. У ньому є "нотки гумових шин і автомобільного салону", а також лаванди, герані, сандалу і синього імбиру. У поєднанні виходить "димний і металевий запах".

Згідно з опитуванням, яке провела компанія, близько 70% респондентів сумують за атмосферою звичайних машин, а кожен п’ятий водій електромобіля - найбільше сумує саме за запахом бензину.

Ароматизатор наразі не зможе купити кожен охочий. Його отримуватимуть тільки власники електричних Mustang. Але невідомо, чи буде він йти в комплекті з машиною або його потрібно буде докуповувати окремо.

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Автор: Денис Прядко