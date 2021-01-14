Під час допиту військовослужбовець зізнався, що зрадив свою країну через "жадібність до оголених фотографій»

В Індії 42-річного військовослужбовця звинувачують у тому, що він проміняв державну таємницю на фотографії оголених жінок

Про це повідомляє India Today.

Сатьянараяна Палівал видавав пакистанським спецслужбам дані про пересування індійської армії. Співробітникам Міжвідомчої розвідки Пакистану вдалося розговорити індійця, спілкуючись з ним від імені дівчат. Вони ділилися з чоловіком оголеними фотографіями, а натомість випрошували у нього секретну інформацію.

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Під час допиту Палівал зізнався, що зрадив свою країну через «жадібність до оголених фотографій»: він відправляв конфіденційні дані, щоб отримати якомога більше еротичних знімків і відвертих розмов від співрозмовниць.

Обвинувачений також розповів, що контактував з незнайомками через підроблений акаунт в соцмережах. Він використовував цей обліковий запис для надсилання конфіденційної інформації через кордон. Місцеві правоохоронні органи не повідомили, звідки у індійця виявився доступ до держтаємниці.

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Автор: УНІАН