У поліції розкрили деталі зухвалого злочину.

На Київщині затримали 52-річного одесита, який обікрав свого сусіда по палаті в той час, коли тому робили операцію.

Деталі інциденту розповіли в прес-службі поліції Київської області. Він стався в Миронівській лікарні, де й перебував 32-річний постраждалий. Коли зловмисник дізнався про заплановану операцію, то задумав крадіжку й здійснив її, вкравши гаманець з грошима. Після чого втік. Про злочин повідомила мати пацієнта, загалом було вкрадено 24 тисячі гривень, якими планували платити за операції.

"Оперативники Миронівки провели комплекс оперативно-розшукових заходів і встановили особу крадія. Для пошуку лиходія працівники кримінальної поліції надіслали орієнтування колегам з прилеглих районів. Згодом автомобіль, який підпадав під орієнтування, зупинили поліцейські Білоцерківщини та повідомили про це ініціаторам розшуку. Крадія затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Затриманого раніше "ловили" на подібних злочинах, він перебуває на умовно-достроковому звільненні. За фактом відкрито кримінальне провадження, зловмиснику мають намір оголосити підозру й обрати запобіжний захід.

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Автор: Юрій Годован