Йому потрібно було зробити рентген, щоб влаштуватися на роботу.

У Філіппінах 25-річний житель міста Кідапаван Кент Райан Томао не підозрював, що понад рік жив із застряглим у грудях лезом ножа.

Читайте такожАмериканка прославилася в мережі через губну гармошку, що застрягла в роті (відео)Про це повідомляє інформагентство уряду Філіппін.

З'ясував хлопець це зовсім випадково, коли вирішив влаштуватися на роботу.

За його словами, він пішов на рентген, оскільки це було однією з вимог для влаштування на роботу в гірничодобувну компанію, і був вражений, коли на знімку побачив 10-сантиметрове лезо ножа у своїх грудях.

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Як пише Coconuts, філіппінець згадав, як понад рік тому на нього напав невідомий, коли він їхав на мотоциклі. Томао тоді вирішив, що його просто сильно вдарили, звернувся до лікарні, де йому зашили рану, але рентгенівський знімок робити не стали.

Хлопець не підозрював, що отримав серйозне поранення. В цілому його нічого не турбувало, хіба тільки в холодну погоду він іноді відчував біль у грудях, але не надавав цьому великого значення.

Зараз Томао збирається видалити ніж. До суду на лікаря, який лікував його, він подавати не збирається.

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Автор: Катерина Шварц