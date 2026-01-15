Кінець світу може настати раніше: вчені визначили нову дату

Космос може зникнути приблизно через 10⁷⁸ років - шокуюче короткий термін у порівнянні з більш ранніми оцінками.

Таку оцінку оприлюднили троє голландських дослідників, пише Futura-sciences. За оцінками вчених, Всесвіт розпадається швидше, ніж очікувалося. На це вказують останні розрахунки випромінювання Хокінга. Це явище, вперше теоретично описане в 1974 році фізиком Стівеном Хокінгом, розповідає, як надзвичайно щільні об'єкти, такі як чорні діри або нейтронні зірки, поступово втрачають масу, випускаючи частинки, створені квантовими ефектами поблизу їх гравітаційних полів.

Дослідники поширили цей процес на інші космічні тіла, припустивши, що вони теж можуть повільно випаровуватися. В ході дослідження вчені з'ясували, що останні залишки зірок зникнуть приблизно через 10⁷⁸ років - передбачаючи кінець Всесвіту набагато раніше, ніж попередні моделі, які відводили йому близько 10¹¹⁰⁰ років.

Інноваційна інтерпретація випромінювання Хокінга

Видання зазначило, що висновки голландських вчених базуються на новій інтерпретації випромінювання Хокінга, розширеній для включення інших масивних об'єктів з гравітаційними полями, таких як нейтронні зірки.

Вони виявили, що час, необхідний для випаровування цих тіл, залежить виключно від їх щільності. На свій подив, вони виявили, що нейтронні зірки і чорні діри розпадуться приблизно через 10⁶⁷ років – результат, що суперечить очікуванням, оскільки сильніша гравітація теоретично повинна прискорити цей процес.

Місяцю і людям залишилося жити всього 10⁹⁰ років

Продовжуючи дослідження, команда вчених застосувала свої рівняння до Місяця і людей. Вони підрахували, що теоретично їм буде потрібно близько 10⁹⁰ років, щоб "випаруватися" в результаті процесу, подібного до квантового випромінювання Хокінга. Ця величезна цифра підкреслює, наскільки неймовірно повільним був би цей процес для тіл низької щільності без екстремальної гравітації. Звичайно, як зазначили автори, багато інших космічних або біологічних подій можуть знищити людство задовго до кінця цього часу.

Математик Вальтер ван Суйлеком, співавтор дослідження, підкреслив цінність такого міждисциплінарного підходу. "Задаючи такі питання і перевіряючи екстремальні випадки, ми прагнемо краще зрозуміти теорію і, можливо, одного разу розкрити таємницю випромінювання Хокінга", - прокоментував він.

Видання зазначило, що хоча ця робота носить теоретичний і навмисно спекулятивний характер, вона демонструє здатність науки досліджувати і оскаржувати закони, що керують космосом.

