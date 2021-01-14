Гоночний голуб подолав 13000 кілометрів через Тихий океан зі США до Австралії. Тепер влада вважає птаха небезпечним через коронавірус і планує його вбити.
Про це повідомляє AP.
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За даними агентства, голуб зник під час гонки в американському штаті Орегон 29 жовтня, а 26 грудня виснаженого птаха виявив австралієць Кевін Челлі-Берд.
Експерти підозрюють, що голуб прибув до Австралії на вантажному судні.
Міністерство сільського господарства, що відповідає за біобезпеку, заявило, що голубу "не дозволили залишатися в Австралії", тому що це "може поставити під загрозу продовольчу безпеку Австралії та популяцію диких птахів".
Тепер голуба планують приспати.
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