Птах якимось чином дістався Австралії зі США, подолавши 13 тисяч кілометрів.

Гоночний голуб подолав 13000 кілометрів через Тихий океан зі США до Австралії. Тепер влада вважає птаха небезпечним через коронавірус і планує його вбити.

Про це повідомляє AP.

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За даними агентства, голуб зник під час гонки в американському штаті Орегон 29 жовтня, а 26 грудня виснаженого птаха виявив австралієць Кевін Челлі-Берд.

Експерти підозрюють, що голуб прибув до Австралії на вантажному судні.

Міністерство сільського господарства, що відповідає за біобезпеку, заявило, що голубу "не дозволили залишатися в Австралії", тому що це "може поставити під загрозу продовольчу безпеку Австралії та популяцію диких птахів".

Тепер голуба планують приспати.

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Переклад: Катерина Лиманська